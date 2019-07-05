На Западном берегу реки Иордан палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военных. В результате были ранены пять человек. Об инциденте сообщили в пресс-службе армии Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Нападение произошло в районе палестинского населенного пункта Хизма, расположенного к северу от Иерусалима.

Как предполагается, наезд носил преднамеренный характер. Террорист заметил военных, находившихся на обочине дороги, и наехал на них, передает ТАСС.

Военные Армии обороны Израиля искали нападавшего всю ночь и утром сообщили, что он и его отец задержаны.