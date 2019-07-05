Известного миллиардера задержали за торговлю людьми

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что 66-летний финансист предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. По информации CBS Miami, Эпштейна задержали вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, когда его частный самолет прилетел из Парижа.

Десять лет назад Эпштейн был обвинен в склонении несовершеннолетних лиц к проституции. Миллиардер признал вину. В результате сделки со следствием он получил 13 месяцев тюремного заключения, выплатил жертвам компенсации, а также был зарегистрирован как сексуальный преступник.

Издание отмечает, что перед тем, как заключить соглашение со следователями, бизнесмен поддерживал дружеские отношения с нынешним американским лидером Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.