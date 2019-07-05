В результате взрыва бензовоза в Свердловской области, по последним данным, погибли три и пострадали семь человек. Также загорелся лесной массив.

Как сообщает Интерфакс, водитель автомобиля пустил на верх цистерны группу туристов из семи человек, после чего не справился с управлением. В результате погибли три человека, одиннадцать пострадали, в том числе один несовершеннолетний.