В России взорвался бензовоз с туристами на крыше есть погибшие; видео
В результате взрыва бензовоза в Свердловской области, по последним данным, погибли три и пострадали семь человек. Также загорелся лесной массив.
Как сообщает Интерфакс, водитель автомобиля пустил на верх цистерны группу туристов из семи человек, после чего не справился с управлением. В результате погибли три человека, одиннадцать пострадали, в том числе один несовершеннолетний.
По одной из версий, среди погибших были участники международного горного марафона "Коржак-2019", поэтому прокуратура также проверит организацию мероприятия на безопасность.
Отмечается, что водитель перевернувшегося бензовоза был за рулем в состоянии опьянения. Согласно результатам анализов, уровень алкоголя в его крови составлял 0,706 промилле.
Водитель автоцистерны задержан, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения".