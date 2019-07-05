Премьер Армении теряет рейтинг: Саркисян оказался популярнее Пашиняна
Международный республиканский институт (США) опубликовал результаты проведенного в Армении соцопроса.
Согласно данным опроса, президент Армении Армен Саркисян обошел премьер-министра Никола Пашиняна в рейтинге популярности среди населения.
«Рейтинг премьера составил 56%. Между тем президенту Армену Саркисяну симпатию выразили 61% респондентов», — пишет армянская газета «Грапарак», ссылаясь на данные опроса.
Отмечается также, что рейтинг правящего блока «Мой шаг» составил 52%, партия «Процветающая Армения» набрала 12%, Республиканской партии Армении (РПА) – 5,1%, а АРФ «Дашнакцутюн» — 3,5%.