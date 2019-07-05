В Греции проходят внеочередные выборы в парламент

Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье. По мнению наблюдателей, большие шансы на победу имеет консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти, пишет Интерфакс.

Избирателям предстоит избрать депутатов из кандидатов 20 допущенных к выборам политических партий и блоков, однако основная борьба ведется между партией СИРИЗА и «Новой демократией» (НД).

По оценкам социологов, на которые ссылается агентство ТАСС, НД получит в 300-местном однопалатном парламенте от 151 до 165 мест, СИРИЗА — 70-82 места, перейдя в оппозицию.

Отметим, что греческий парламент был распущен после поражения правящего блока во главе с партией СИРИЗА на майских выборах в Европарламент. В свою очередь «Новая демократия» обогнала правящую партию Ципраса на 9,35% голосов. После этого премьер-министр Греции объявил о проведении досрочных выборов.