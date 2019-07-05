Вашингтон призвал Берлин ввести войска в Сирию

США призвали Германию к отправке немецких военных в Сирию. "Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa.

По словам Джеффри, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" лучше использовать силы местных военных". Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат, передает Дойче велле.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ.

По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

По информации Welt am Sonntag, Джеймс Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ в Берлине. "Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать, - сообщил он изданию. - Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь другого рода".