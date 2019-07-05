Иран поставил ультиматум странам ядерной сделки

Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.

"Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий", - передает ТАСС слова иранского дипломата.

Аракчи также заявил, что иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

По его словам, которые передает телерадиовещательная корпорация IRIB, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Аракчи заявил, что в письме представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини ее оповестили о сокращении обязательств.

При этом Аракчи отметил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.