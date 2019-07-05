Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:53

В минувший четверг более двух десятков стран официально призвали ООН провести расследование тысяч убийств, совершенных в период правления на Филиппинах президента Родриго Дутерте. Большинство жертв - торговцы наркотиками и лица, с ними связанные.

Жаркий июнь 2016 года в Маниле. Липкая, обволакивающая духота не мешает огромной толпе собравшихся вслушиваться в каждое слово, которое бросает в нее стоящий на балконе фешенебельного отеля лидер президентской гонки на Филиппинах - Родриго Дутерте. Это последний его предвыборный митинг, через сутки страна пойдет на участки для голосования, а потому кандидат мобилизовал для этого выступления всю свою харизму. В его победе уже мало кто сомневается, но он не позволяет себе расслабиться и, произнося заключительную предвыборную речь, выкладывается по полной. «Забудьте о правах человека, у преступников, травящих нас наркотиками нет прав. Наркоторговцы и их помощники - вам лучше уйти. Потому что я убью вас, а ваши трупы выкину в Манильский залив, на корм рыбам», выкрикивает он, и собравшиеся встречают эти слова овацией и одобрительными криками.

Через несколько дней Дутерте стал президентом. Еще через несколько дней в стране была запущена операция «Оплан Тоханг» («Стук и взлом»), направленная против наркоторговцев. И еще через неделю в переулках столицы, на свалках и в тупиках стали появляться трупы, на многих из которых лежали картонные таблички с надписями «Я торговал наркотиками. Не будь таким как я». Либеральная общественность тут же обвинила Дутерте в том, что эти трупы - результат деятельности «эскадронов смерти», занимающихся с благословения нового президента целенаправленным отстрелом наркобаронов и пушеров, мелких «толкачей», значительное количество которых сами плотно сидели на наркоте. Новый филиппинский президент воспринял эти обвинения не просто спокойно - он и не особо их отрицал. И чем громче негодовали либералы - тем более жесткими становились его обращения, в том числе - и к полиции. «Если вы убьете даже тысячу наркоторговцев - знайте, что я лично стану на вашу защиту», - публично говорил он сотрудникам подразделений по борьбе с наркотиками. Штрихи к портрету президента И «эскадроны смерти», и полиция с полным пониманием отнеслись к словам и призывам Дутерте, действуя подчеркнуто демонстративно. Если требовалось - люди в масках и на мотоциклах расстреливали лиц причастных к наркоторговле посреди бела дня, на глазах десятков очевидцев. Полиция открывала огонь на поражение при малейших попытках сопротивления, а в отдельных случаях - еще до того, как задерживаемые начинали его оказывать. Либеральная общественность и всевозможные правозащитники истерили на митингах, в принадлежащих им средствах массовой информации и в многочисленных интервью и комментариях для западных изданий. Дутерте на это было наплевать. Одним из лозунгов его предвыборной кампании был «Необходимо спасать республику!», и он был преисполнен решимости сделать это, нанося сокрушительные удары по наркоторговцам и коррупции. Опыта в этом ему было не занимать. До того, как стать президентом, Дутерте 22 года был мэром Давао, четвертого по величине города Филиппин. Причем выигрывал выборы 7 (!) раз подряд, проявив на этом посту все свои лидерские качества. Широко известен эпизод, прекрасно характеризующий жесткое отношение тогда еще мэра Дутерте ко всему, что касается вопросов законности и порядка. В начале сентября 2015 года иностранный турист ответил отказом на требование потушить сигарету в баре, нарушая тем самым антитабачный закон города Давао. Отчаявшись уговорить его, владелец бара позвонил мэру. Дутерте лично прибыл в бар и заставил туриста проглотить окурок сигареты.

Но менее известно, что за период пребывания мэром Давао нынешний президент Филиппин практически искоренил в городе криминал и уничтожил (причем во многом - в прямом смысле этого слова, физически) наркоторговлю. Более того, из захолустной провинции, в которой жизнь остановилась еще примерно полвека назад, Дутерте сделал Давао бурлящим бизнес-активностью современным городом, оживив его экономику и создав максимально привлекательные условия как для местных предпринимателей, так и для иностранных инвесторов. Сев в кресло президента Филиппин, Дутерте начал делать то же самое - но теперь уже в масштабах всей страны и в куда как более сложных условиях. Для политических элит страны, давно превратившихся в закрытый клуб для избранных, он так и остался провинциалом и выскочкой. Для местной наркомафии он стал одновременно и угрозой, и мишенью №1. Да что там элиты и наркоторговцы - даже для местного филиала ИГИЛ, группировки Абу-Сайяф, Дутерте является заветной целью. Поскольку именно он жестоко пресек все попытки лидеров местного филиала Исламского государства «войти» в наркотрафик и наркоторговлю, лишив их тех доходов, на которые они так рассчитывали.

Цель оправдывает средства? Власть и либеральная общественность Филиппин ведут сейчас ожесточенную полемику - сколько же все-таки человек было убито в ходе ожесточенной войны с наркотиками. Оппозиция настаивает на цифре в 27 тысяч человек за все время пребывания у власти президента Дутерте. Сами власти говорят о пяти тысячах погибших. Но, как представляется, это не самый принципиальный вопрос. Гораздо важнее другое - есть ли результат.? До прихода Дутерте к власти наркотиками в стране торговали чуть ли не открыто. Даже в некоторых магазинах можно было не особо шифруясь приобрести дозу. Количество официально зарегистрированных наркоманов приближалось к двум миллионам человек, хотя серьезные международные эксперты утверждали, что реальная цифра как минимум в три - три с половиной раза больше. При том, что население Филиппин в 2016 году составляло 109, 4 миллиона человек. Страну захлестывала преступность. Причем по большей части, тяжкие преступления - грабежи, разбойные нападения, изнасилования и убийства - совершали лица, либо находившиеся в состоянии наркотического опьянения, либо в поисках «дозы». Сегодня более 1,3 миллиона наркоманов добровольно проходят программу реабилитации, а часть наркоторговцев отказались от своего бизнеса, срабатывает инстинкт самосохранения. Уровень преступности по сравнению с 2016 годом, когда Дутерте пришел к власти, сократился на 39%. Более того, независимые наблюдатели, даже те из них, которые президента Филиппин откровенно недолюбливают, в один голос утверждают, что количество жертв полиции и «эскадронов смерти» достаточно быстрыми темпами идет на убыль. Но самое интересное заключается в том, как отреагировало на политику Дутерте население страны. Не «интеллектуалы», идеалисты-правозащитники, либеральные журналисты и тому подобные «сливки», а именно массы. Согласно опросу, проведенному в декабре минувшего года, в аккурат на пике войны с наркоторговцами, 71% филиппинцев полностью поддерживают политику Дутерте, а почти 80% выразили сожаление, что он отказывается баллотироваться на второй шестилетний срок. Более чем объективно по поводу этих цифр высказалась один из самых последовательных критиков президента Жаклин де Гия, пресс-секретарь Комиссии по правам человека, которая занимается расследованием «бессудных расправ» над наркоторговцами. «Правопорядок - очень привлекательная идея для филиппинцев», - говорит она. - «Они считают, что жертвы кровавой кампании не имеют значения, если в итоги они начали чувствовать себя в большей безопасности. И это правда, что после начала войны с наркотиками преступность в нашей стране пошла на убыль». Но самое парадоксальное заключается в том, что действия Дутерте получили одобрение даже в кругах политических элит, которым неприкосновенность о преступных посягательств никто не гарантировал. «Высшие классы были разочарованы системой правосудия, ее медлительностью и неэффективностью», - делится своими наблюдениями все та же Жаклин де Гия, сама принадлежащая к элите Филиппин, да еще имеющая аристократические корни. - «Поэтому сегодня они считают связанные с Дутерте «эскадроны смерти» необходимым злом, вреда от которых все же меньше, чем от тех преступников, кого они ликвидируют».