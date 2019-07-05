В Грузии погибли граждане Армении

Трое граждан Армении погибли, пятеро получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии, заявили в армянском МЧС.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел на сотом километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с заграждением и загорелся, передает РИА Новости.

"Погибли трое граждан Армении, пятеро пострадали. Одного пострадавшего доставили в больницу города Гори, где врачи оценили его состояние как тяжелое. Остальные четверо госпитализированы в тбилисскую больницу, состояние одного из них крайне тяжелое, трех других – средней тяжести", - говорится в сообщении армянского МЧС.

Грузинский Первый канал сообщил, что погибли пожилая женщина и двое детей.