Сейсмологи предупреждают о новых землетрясениях в Калифорнии

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни на территории американской Калифорнии может произойти одно из сильнейших в истории этого штата землетрясений, пишет издание SF Gate со ссылкой на сейсмолога Геологической службы США Сьюзен Хаф.

Этот катаклизм станет так называемым "афтершоком" – повторной серией подземных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на территории пустыни Мохаве – на юге штата. Землетрясение сопровождалось множеством предварительных и повторных подземных толчков, магнитудой до 5. Зафиксировано около 1800 таких толчков, 15 из них имели магнитуду от 4 и выше.

Эксперт заявила: высока вероятность того, что этом же месте произойдет землетрясение магнитудой 5,5 или же серия из ста примерно подземных толчков магнитудой 3,5. Шанс, что новое землетрясение будет сильнее предыдущего, оценивается сейсмологами в 5%.

Издание напоминает, что землетрясение, произошедшее в конце прошлой недели, было самым мощным в Калифорнии за последние 20 лет.