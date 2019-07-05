В Иране рассказали о предупреждении США об «ограниченной операции»

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.

«После уничтожения вторгнувшегося беспилотника США через дипломатических посредников передали, что они хотят провести ограниченную операцию. Но ответ Ирана дал понять: каждая операция будет расценена как начало войны», — сказал Джалали.

20 июня Иран уничтожил американский беспилотник: по утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. США же заявляют, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника президент Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. Как пояснил глава американского государства, убийство 150 человек было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.

В Корпусе стражей исламской революции позднее рассказали, что рядом с дроном находился американский самолет-разведчик, на борту которого были 35 человек, но иранские военные не стали сбивать его. Трамп в связи с этим заявил, что Тегеран проявил мудрость.