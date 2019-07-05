Президент Узбекистана раскритиковал главу области-грубияна

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал главу Андижанской области Шухрата Абдурахманова за его нелицеприятные высказывания в адрес руководителя областного управления здравоохранения. В ходе видеоселекторного совещания глава узбекского государства заявил, что в курсе информации, распространенной в интернете про Абдурахманова, сообщает издание Kun.uz.

«Я тебя уважаю, но твои слова в интернете меня обидели. Успокойся и будь серьезным человеком. Преданность - это одно, а должность и работа – это другое», – приводит источник слова президента.

Издание отмечает, что он также выразил недовольство работой глав области в социальной сфере.

Абдурахманов после этого попросил прощения у президента.

О каких «словах в интернете» идет речь, глава Узбекистана не уточнил. Однако известно, что ранее в интернете появилась аудиозапись совещания с участием Абдурахманова, на котором он оскорблял подчиненных, в частности, руководителя областного управления здравоохранения Авазбека Абдурахманова, назвав его «нечистью», «мразью» и «тряпкой».

Поводом, как рассказали в управлении, стал конфликт вокруг закупки шприцев и медицинских перчаток: руководитель региона поручил закупать их только у местного предприятия, однако врачи пожаловались Министерству здравоохранения на проблемы с качеством, а также чрезмерные, по их мнению, затраты на закупки.

В записи, попавшей к журналистам, также звучат слова «подлецы», «собаки» и другие оскорбления. Чиновник также угрожает тем, кто вызвал его недовольство. «Сегодня власть в моих руках! Я вас зарежу, нечисти!» – говорит он.