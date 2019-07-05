Экс-канцлер Вашингтону: Германия не банановая республика

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении стран-партнеров. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Он пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны делать и что они могут делать в политическом и экономическом плане. Откровенно говоря, это означает, что он хочет не партнеров, а вассалов», — заявил Шрёдер.

Кроме того, экс-канцлер обвинил Трампа в уничтожении основ мировой экономики: «Под знаменем свободы и рыночной экономики он преднамеренно разрушает основанную на правилах глобальную экономическую систему».

Шрёдер также высказался против действий американского посла в Германии Ричарда Гренелла, критикующего бюджет Минобороны ФРГ и атакующего немецкий автопром. Экс-канцлер выразил желание, чтобы немецкое правительство показало Греннелу, что внутренние дела Германии его не касаются. «Мы все же не банановая республика», — отметил Шрёдер.