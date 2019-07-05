Месси отказался от медали и обозвал судей коррупционерами
На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу сборная Аргентины выиграла матч за бронзу у Чили со счетом 2:1. Однако в середине тайма произошла стычка, которая перечеркнула спортивный результат встречи, пишет NEWS.ru.com.
Лидер аргентинцев Лионель Месси за пределами поля ударил по ноге защитника чилийской сборной Гари Меделя, на что получил ответ в виде удара по лицу. Главный арбитр игры Марио Диас показал обоим футболистам красные карточки. Аргентинский хавбек был удален с поля впервые с 2005 года, когда он дебютировал за сборную.
The only other time Messi has been sent off in his career: his Argentina debut in 2005 😱 pic.twitter.com/UysQT2tbTS— ESPN FC (@ESPNFC) 6 июля 2019 г.
Месси бойкотировал вручение медалей, пояснив журналистам, что крайне недоволен судейством Кубка Америки.
"Я не пошел на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира, - сказал капитан сборной Аргентины, слова которого приводит ТАСС. - Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями".
В свою очередь, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) опубликовала пресс-релиз, в котором подвергла критике поведение Месси.