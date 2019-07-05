Месси отказался от медали и обозвал судей коррупционерами

На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу сборная Аргентины выиграла матч за бронзу у Чили со счетом 2:1. Однако в середине тайма произошла стычка, которая перечеркнула спортивный результат встречи, пишет NEWS.ru.com.

Лидер аргентинцев Лионель Месси за пределами поля ударил по ноге защитника чилийской сборной Гари Меделя, на что получил ответ в виде удара по лицу. Главный арбитр игры Марио Диас показал обоим футболистам красные карточки. Аргентинский хавбек был удален с поля впервые с 2005 года, когда он дебютировал за сборную.