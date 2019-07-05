Месси отказался от медали и обозвал судей коррупционерами

На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу сборная Аргентины выиграла матч за бронзу у Чили со счетом 2:1. Однако в середине тайма произошла стычка, которая перечеркнула спортивный результат встречи, пишет NEWS.ru.com.

Лидер аргентинцев Лионель Месси за пределами поля ударил по ноге защитника чилийской сборной Гари Меделя, на что получил ответ в виде удара по лицу. Главный арбитр игры Марио Диас показал обоим футболистам красные карточки. Аргентинский хавбек был удален с поля впервые с 2005 года, когда он дебютировал за сборную.

Месси бойкотировал вручение медалей, пояснив журналистам, что крайне недоволен судейством Кубка Америки.

"Я не пошел на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира, - сказал капитан сборной Аргентины, слова которого приводит ТАСС. - Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями".

В свою очередь, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) опубликовала пресс-релиз, в котором подвергла критике поведение Месси.

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