Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков, ожидается умеренный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.
На пляжах Баку и Апшерона ожидается умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В регионах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди, местами ливневые. Есть вероятность града.
Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.