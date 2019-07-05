Сорвалось: начались поставки российского вооружения в Турцию

Россия начинает поставки в Турцию первой части зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил телеканал Haberturk со ссылкой на анонимные источники.

Отметим, что покупка Турцией российских С-400 привела к резкому ухудшению ее отношений с США. Вашингтон угрожает ввести санкции против Анкары и заявляет, что не будет поставлять Турции истребители F-35.

Сообщается, что 7 июля первая партия комплексов С-400 будет погружена на два военно-транспортных самолета на одной из российских военных баз. Ожидается, что комплексы отправятся в Турцию на следующий день. Также 8 июля девять российских военных инженеров будут отправлены в Турцию для установки комплексов.