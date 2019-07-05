Сорвалось: начались поставки российского вооружения в Турцию
Россия начинает поставки в Турцию первой части зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил телеканал Haberturk со ссылкой на анонимные источники.
Отметим, что покупка Турцией российских С-400 привела к резкому ухудшению ее отношений с США. Вашингтон угрожает ввести санкции против Анкары и заявляет, что не будет поставлять Турции истребители F-35.
Сообщается, что 7 июля первая партия комплексов С-400 будет погружена на два военно-транспортных самолета на одной из российских военных баз. Ожидается, что комплексы отправятся в Турцию на следующий день. Также 8 июля девять российских военных инженеров будут отправлены в Турцию для установки комплексов.
Планируется отправить первой партией одну батарею С-400. Всего Турцией заказаны четыре батареи.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в прошлую пятницу журналистам, что первая партия С-400 будет поставлена «очень скоро, в ближайшие дни». По его словам, комплексы будут активно использоваться для защиты воздушного пространства Турции.
В то же время пресс-секретарь турецкого президента добавил, что власти все еще обсуждают варианты мест размещения комплексов С-400. По его словам, ранее, чтобы не обострять отношений с Вашингтоном, обсуждался вариант временного размещения комплексов в Катаре или Азербайджане.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что части комплекса С-400 будут погружены в самолеты 7 июля. По его словам, работа по доставке комплексов С-400 в Турцию идет по плану.
Вопрос о введении санкций против Турции в ответ на покупку ею комплексов С-400 все еще остается открытым. На встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита G-20 в Японии президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о том, что он не будет вводить санкции. Однако Конгресс по этому вопросу занимает более жесткую позицию, и законопроект о применении санкций уже готов. США также объявили, что не передадут Турции уже оплаченные ею (1,2 миллиарда долларов) истребители F-35.