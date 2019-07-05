Берлускони рассказал о данном Путину обещании

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете Il Giornale рассказал, какое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в Рим.

«Естественно, я подтвердил ему наше обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит согласно истории и призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций», – приводит его слова РИА «Новости».

Берлускони отметил, что Путин ценит такую позицию.

Политик также напомнил, что именно по его инициативе было подписано историческое соглашение в Пратика-ди-Маре о создании Совета Россия-НАТО: «Мы должны вернуться к этому духу, чтобы вместе, Россия и Запад, ответить на крупные вызовы будущих лет».

Кроме того, Берлускони отметил, что рад добрым отношениям между Путиным и вице-премьером Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини.