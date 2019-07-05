В Гонконге возобновились многотысячные протесты

По данным издания, протестующие собрались в районе Чимсачёй (Цим-Ша-Цуй), популярном среди китайских туристов. Здесь расположена железнодорожная станция Западный Коулун, соединяющая Гонконг с основными территориями Китая.

Десятки тысяч активистов вышли сегодня на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает The Washington Post.

Участники акции раздают туристам газеты и листовки, в которых рассказывается о протестном движении в Гонконге. Это объясняется тем, что у жителей материкового Китая нет доступа к информации о протестах из-за цензуры.

Как сообщает агентство Associated Press, полиция забаррикадировала главный вход на станцию, чтобы не дать демонстрантам попасть на вокзал. По данным гонконгских СМИ, в здание вокзала пропускают лишь обладателей проездных документов, продажу билетов на вечерние поезда отменили.

Последняя крупная демонстрация состоялась 1 июля, в день 22-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая. В этот день сотни людей временно оккупировали местный парламент, нанесли на его стены лозунги протеста и частично разрушили его здание. Параллельно другие активисты устроили мирный марш протеста.

2 июля глава правительства автономии Кэрри Лам заявила, что закон об экстрадиции больше не будет выноситься на обсуждение в Законодательный совет и, таким образом, будет автоматически снят с повестки дня в июле 2020 года. Однако демонстранты не стали довольствоваться этим обещанием. Они продолжают требовать, чтобы закон был официально отклонен, а сама Лам ушла в отставку.