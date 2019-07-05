Жозе Моуринью отказался от €100 миллионов

Бывший тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от крупного контракта с китайским клубом «Гаунчжоу Эвергранд». Некоторые детали этого соглашения раскрывает Sky Sports.

Согласно информации, китайская команда предложила 55-летнему португальскому специалисту контракт на 100 млн евро, что сделало бы Моуринью самым высокооплачиваемым тренером. Предполагалось, что зарплата специалиста составит свыше 31 млн евро за один сезон с бонусами и возможностью выбирать срок действия соглашения.

Информация о возможном продолжении карьеры Моуринью в Китае появилась несколько дней назад. Тренер встречался с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, тот предлагал ему встать у руля «Гуанчжоу Эвергранд» и национальной сборной.