В Баку прошло мероприятие под названием «Я - выпускник SABAH», в котором приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева .

Сначала Лейла Алиева , министр образования Джейхун Байрамов и участники ознакомились с выставкой под названием «Я – выпускник SABAH». Затем был продемонстрирован видеоролик о деятельности групп SABAH.

Министр образования Джейхун Байрамов рассказал о мероприятиях, реализованных в сфере дальнейшего повышения показателей развития в системе высшего образования, в соответствии с утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджане, а также о достигнутых успехах.

Подчеркнув значение проекта SABAH, министр отметил, что проект, стартовавший в 2014/2015 учебном году с участием 755 студентов, в настоящее время охватывает более 2 300 студентов. Сегодня группы SABAH функционируют в 12 вузах по 39 специальностям.

Министр Дж.Байрамов отметил создание благоприятных условий для качественного обучения молодежи в нашей стране, подчеркнув при этом, что группы SABAH занимают важное место среди этих реформ.