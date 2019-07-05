Нетаньяху потребовал встречи с главой минздрава, который возглавляет сам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время сегодняшнего заседания правительства потребовал встречи с министром здравоохранения, сообщает портал Walla.
Корреспондент издания отмечает, что курьезность ситуации заключается в том, что министром здравоохранения является сам же Нетаньяху.
Согласно информации, Нетаньяху был рассержен сообщениями о проблемах в системе здравоохранения. Ударив кулаком по столу, он потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения.
"Господин премьер-министр, это вы", - ответили ему присутствовавшие.
Осуществляющий практическое руководство системой здравоохранения Яаков Лицман занимает должность заместителя министра.