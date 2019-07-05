У иранских военных появилась собственная система связи
Командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами представил собственную систему связи для передачи голосовой информации и иных данных. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По его данным, система получила название "Сепер-110". Предполагается, что "Сепер-110", разработанная экспертами КСИР, позволит повысить мобильность систем управления и контроля, используемых силами элитных частей ВС Ирана.
Система может быть установлена на различную военную технику на земле, под водой и в воздухе, особенно при наступательных операциях. Как отмечает Tasnim, иранская система также неуязвима для взломов, прослушивания, радио- и электромагнитных помех.