В Нефтчале перевернулся Mercedes: погибла женщина

В Нефтчале произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, на трассе Сальян - Нефтчала на территории села Татармяхля автомобиль Mercedes (госномер 10 SU 441), за рулем которого находился Фарман Гусейнов, вышел из-под управления и перевернулся.

В результате ДТП 53-летняя мать водителя Амина Гусейнова скончалась на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле отец водителя и родственник были госпитализированы в Нефтчалинскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

В связи с произошедшим ведется расследование.