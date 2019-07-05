Криминального авторитета «Мешеди Эльчина» задержали в Джалилабаде

Житель Джалилабада Ш.Махмудов обратился в службу 102 Министерства внутренних дел с заявлением о том, что некий Эльчин угрожает ему смертью, а его сын нанес Махмудову ранения. Об этом сообщили в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что житель Джалилабада, ранее судимый, имеющий связи в криминальном мире и известный по прозвищу «Мешеди Эльчин» Эльчин Мурадов, его сын Ниджат Мурадлы и родственник Чингиз Рустамов на почве давнего конфликта нанесли Ш.Махмудову несколько ножевых ранений.

Э.Мурадов и его сын Н.Мурадлы задержаны сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции.

После поступления в полицию информации о хранении в доме Мурадова огнестрельного оружия в его доме был проведен осмотр. В одном из шкафов был найден пистолет Макарова и пять патронов к нему.

В связи с инцидентом проводится расследование.