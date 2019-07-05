Алиевы: «Азербайджан достиг больших высот»

«Историческая часть одного из древнейших городов Азербайджана Шеки на протяжении веков известна как один из культурных центров нашей страны. Защита и развитие богатой уникальными памятниками исторической части Шеки постоянно находятся под вниманием государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ в связи с включением исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В последние годы были реализованы многочисленные проекты по популяризации и защите культурного наследия Азербайджана на международном уровне. Следует отметить, что эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО, ответственной за мировую культуру, образование и науку», - говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева.

Глава государства также отметил, что Старая крепость в Баку, Девичья Башня, Дворцовый комплекс Ширваншахов, а также «Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 13 элементов - в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти события являются признанием вклада азербайджанского народа в мировую культуру, подчеркивается в поздравлении.

«Отныне Дворец шекинских ханов, караван-сараи, мечети и минареты, древние мосты, ремесленные мастерские и жилые дома, воплощающие наше прошлое в историческом центре Шеки, считаются культурным наследием не только нашего народа, но и всего человечества», - говорится в тексте поздравления главы государства.

С этим знаменательным событием азербайджанский народ поздравила и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.