Алиевы: «Азербайджан достиг больших высот»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ в связи с включением исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
«Историческая часть одного из древнейших городов Азербайджана Шеки на протяжении веков известна как один из культурных центров нашей страны. Защита и развитие богатой уникальными памятниками исторической части Шеки постоянно находятся под вниманием государства.
В последние годы были реализованы многочисленные проекты по популяризации и защите культурного наследия Азербайджана на международном уровне. Следует отметить, что эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО, ответственной за мировую культуру, образование и науку», - говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева.
Глава государства также отметил, что Старая крепость в Баку, Девичья Башня, Дворцовый комплекс Ширваншахов, а также «Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустанского заповедника» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 13 элементов - в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти события являются признанием вклада азербайджанского народа в мировую культуру, подчеркивается в поздравлении.
«Отныне Дворец шекинских ханов, караван-сараи, мечети и минареты, древние мосты, ремесленные мастерские и жилые дома, воплощающие наше прошлое в историческом центре Шеки, считаются культурным наследием не только нашего народа, но и всего человечества», - говорится в тексте поздравления главы государства.
С этим знаменательным событием азербайджанский народ поздравила и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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Azərbaycan xalqı milli mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, tarixi irsimizin təkrarolunmaz incilərini qoruyub saxlayaraq dünyada tanıdılması istiqamətində böyük nailiyyətlər əldə edib. Bu gün isə biz Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına salınmasını qeyd edirik. Bu tarixi hadisə münasibətilə bütün xalqımızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин нашей национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия. А сегодня мы отмечаем включение Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Искренне поздравляю наш народ с этим историческим событием!
«Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия.
А сегодня мы отмечаем включение Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Искренне поздравляю наш народ с этим историческим событием!» - говорится в публикации на официальной странице в Instagram Мехрибан Алиевой.