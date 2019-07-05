В Турции россияне случайно нарушили границу и заплатили за это полмиллиона

Российские туристы, катаясь на яхте по водам Эгейского моря, принадлежащем Турции, случайно заплыли в акваторию Греции. Наказание со стороны турецких пограничников не заставило себя долго ждать.

Как пишет «Фонтанка», группа туристов из 11 человек отправилась на прогулку по Эгейскому морю из турецкого города Каш на арендованной яхте, управляемой российским капитаном. В пяти километрах от турецкого побережья находится принадлежащий Греции остров Кастеллоризо.

Поняли, что они попали на территорию Евросоюза, туристы попытались вернуться назад, но было уже поздно – на берег они сошли в сопровождении турецких пограничников.

Собеседник издания рассказал, что изначально турки требовали у них полтора миллиона рублей. После долгих семичасовых переговоров сумму штрафа понизили до 520 тысяч в российской валюте.