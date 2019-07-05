Евгений Бай, автор haqqin.az 19:03

Это тот случай, когда обо всем следует рассказать по порядку, обстоятельно. Минувший праздник - День независимости США, похоже, стал поворотным пунктом в политической карьере президента Дональда Трампа. Он получил серьезный шанс остаться хозяином Белого дома и после 2020 года, вторично победив на выборах. Как это произошло? 4 июля Трамп выступил по случаю праздника в Вашингтоне. Как он и обещал, там прошел военный парад с участием танков и пролетающих над столицей военных истребителей. Президент говорил 47 минут, стоя в кабинке за бронированным стеклом, и ему не помешала сильная гроза, разразившаяся над Вашингтоном именно в тот самый неподходящий момент.

Тяньаньмэнь в Вашингтоне? Противники Трампа, прежде всего, разумеется, американские демократы готовились к тому, чтобы высмеять выступление президента как новое шоу в его духе, где он отдает честь самому себе, а не нации, на этот раз даже с привлечением военной техники. Профессор Гарварда, известный своими левыми взглядами Лоуренс Трайб даже сравнил появление танков на улицах Вашингтона с... подавлением протестов в Китае на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Прокремлевские пропагандисты, хотя и не прибегая к подобного рода слишком уж вызывающим сравнениям, просто высмеяли парад в американской столице. «Смешно, конечно, когда американцы, которые годами критиковали наши военные парады и сообщали нам, что демонстрация силы - это удел диктатур, вдруг тоже проводят парад», - написала ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева на своей странице в Twitter. На площадке Instagram она поделилась кадрами самого парада: «Танки на улицах Вашингтона, Трамп к параду готовится. Putin’s America». Репост видео Скабеевой на свою страницу в соцсети сделал другой маститый телеведущий – Владимир Соловьев, который поддержал ироничное отношение журналистки к демонстрации силы в США. Позднее в своей программе "60 минут" Скабеева и ее супруг Евгений Попов еще раз поиздевались над Трампом, сообщив, что на парад в честь Дня независимости Америки вышла подержанная боевая техника, машины приехали без стволов, с облупившейся краской и со следами проступающей ржавчины. Ох уж эти кремлевские голоса! Давно ли они, перекрикивая друг друга, убеждали нас, что Дональд Трамп - наилучший для России президент и самый комфортный зарубежный лидер для Владимира Путина?!

Трамп уже не "злой младенец" Официальных российских пропагандистов, как бывало и прежде, подводит чутье. Или просто они вовремя не получают отмашки из Кремля. А европейские СМИ, которых никогда нельзя было заподозрить в любви к Трампу, что называется "ловят фишку". Вот, например, французская "Фигаро". "На призыв президента откликнулись американцы со всей страны, - указывает газета. - "Это исторический момент, мы хотели стать его частью", - сказал Тим Робсон, бывший механик ВВС США из Северной Каролины в футболке с надписью "Go Trump!". На некотором расстоянии, около монумента Вашингтону - надувной шар, изображающий Трампа в виде злого младенца, он так и остался лежать на газоне по причине закрытия воздушного пространства. Во второй половине дня активисты из феминистской группы Code Pink раздавали свистки, чтобы заглушить речь Трампа, но без каких-либо слышимых результатов. Однако вечер закончился мирно и музыкально, с концертом в духе 50-х годов. Именно такую Америку Трамп обещал возродить". Да что там "Фигаро"! Трампа в этот раз поддержал даже его в прошлом смертельный враг - газета "Вашингтон пост". Что только не писало о нем столичное издание, особенно в первые два года президенства Трампа. Он-де и умственно неполноценный, и нарцисс, и пошлый шоумен, и врун, каких свет не видел. Трампа вообще размазывали долгое время на всех возможных ток-шоу с участием известных ведущих и голливудских звезд. Особенно это удавалось актеру Алексу Болдуину, главному пародисту президента Соединенных Штатов: остекленевшие глаза, взбитая рыжая челка и рот все время бубликом.

Президент раздавил своих противников Но в последние месяцы антитрамповские арии стали стихать. И вот что пишет в "Вашингтон пост" известный колумнист Марк Тиссен: "Трамп раздавил своих противников речью 4 июля. Истерика демократов по поводу выступления президента США в День независимости страны была самым глупым «заскоком» с момента его избрания". Автор замечает, что решение Трампа произнести речь его критики сочли беспрецедентным, хотя он далеко не первый президент страны, который это сделал. В частности, речи в этот день произносили Гарри Трумэн, Джон Кеннеди, Рональд Рейган и другие. Выступление Трампа «подняло эту традицию на новую высоту». Демократы жаловались, что Трамп политизирует День независимости. Но президент говорил о величии Соединенных Штатов, о борьбе за независимость, обеспечении равных прав для женщин и назвал многих великих американцев, в частности Мартина Лютера Кинга. Также он заявил, что американцы установят свой флаг на Марсе, так как для них нет ничего невозможного. Миллионы обыкновенных американцев наверняка задавались вопросом, из-за чего накануне выступления Трампа была такая суета. "Он произнес глубоко объединяющую речь, в которой отдал должное достижениям страны и мужеству ее мужчин и женщин, - пишет Тиссен. - С каждой минутой Трамп выглядел все более значительным, в то время как его критики казались мелочными и ничтожными". Политики первого эшелона во всех странах со временем становятся более опытными и адекватными, если, конечно, они не начинают задумываться о вечном президентстве. Трамп не исключение и, похоже, большая часть американцев не просто привыкла к нему, но и приняла его в качестве лидера страны. А этот факт не могут не учитывать его визави по другую сторону Атлантики, будь то Россия или западноевропейские государства. Можно сказать и по-другому: в Америке сейчас нет другого политика, который мог бы бросить вызов Трампу на предстоящих в будущем году выборах, и это надо принять как данное. У демократов нет кандидатов Поразительно, но факт: с момента последней президентской кампании демократы так и не смогли найти человека, который мог бы соперничать с Трампом. Ставлю 9 против 10, что Трамп победит, если демократы выставят 77-летнего Джо Байдена, вице-президента при Обаме. Тот уже три десятилетия пытается возглавить страну, но все безуспешно. А на последних дебатах он вообще выглядел, как пожилой и смертельно усталый человек, которому будет не по силам одолеть изнурительный выборный марафон, многочисленные поездки по стране и напряженные дебаты. Всего претендентов от партии Осла - около 20. Есть такие любопытные персонажи, как, например, бывший конгрессмен Бетто О'Рурк, который лично мне сильно напоминает актера-бузотера Алексея Панина - бывшему слуге американского народа точно бы нашлось место в "Жмурках" вместе с последним. Есть Берни Сандерс, еще один ветеран от штата Вермонт, оплота американских левых, чье явление не на шутку испугало консервативных граждан США: неужели речь идет о том, что в их стране вскоре победит социализм? Но и новых звезд политической арены Америки, таких как сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которая вызвала интерес нации своими колкими репликами на дебатах и бойцовским стилем, вряд ли можно считать серьезным соперниками Трампа. Америка еще не готова к тому, чтобы избрать президентом женщину, тем более цветную - у преобладающей белой консервативной ее части до сих пор не прошла изжога после восьми лет президентства Барака Обамы. Возможно, поэтому упомянутый Берни Сандерс заявляет о своей готовности поддержать любого кандидата от своей партии, который смог бы победить Трампа. Но демократы слабы еще и тем, что в своей непримиримости к Трампу они совершают одну ошибку за другой. Недавно конгрессмены от Демпартии в палате представителей Конгресса США пригласили к себе мусульманского имама Омара Сулеймана, который с трибуны Конгресса прочитал молитву.