Впервые: Танки на улицах Вашингтона Трамп принимает парад
Это тот случай, когда обо всем следует рассказать по порядку, обстоятельно. Минувший праздник - День независимости США, похоже, стал поворотным пунктом в политической карьере президента Дональда Трампа. Он получил серьезный шанс остаться хозяином Белого дома и после 2020 года, вторично победив на выборах. Как это произошло?
4 июля Трамп выступил по случаю праздника в Вашингтоне. Как он и обещал, там прошел военный парад с участием танков и пролетающих над столицей военных истребителей. Президент говорил 47 минут, стоя в кабинке за бронированным стеклом, и ему не помешала сильная гроза, разразившаяся над Вашингтоном именно в тот самый неподходящий момент.
Тяньаньмэнь в Вашингтоне?
Противники Трампа, прежде всего, разумеется, американские демократы готовились к тому, чтобы высмеять выступление президента как новое шоу в его духе, где он отдает честь самому себе, а не нации, на этот раз даже с привлечением военной техники.
Профессор Гарварда, известный своими левыми взглядами Лоуренс Трайб даже сравнил появление танков на улицах Вашингтона с... подавлением протестов в Китае на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Прокремлевские пропагандисты, хотя и не прибегая к подобного рода слишком уж вызывающим сравнениям, просто высмеяли парад в американской столице. «Смешно, конечно, когда американцы, которые годами критиковали наши военные парады и сообщали нам, что демонстрация силы - это удел диктатур, вдруг тоже проводят парад», - написала ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева на своей странице в Twitter. На площадке Instagram она поделилась кадрами самого парада: «Танки на улицах Вашингтона, Трамп к параду готовится. Putin’s America».
Репост видео Скабеевой на свою страницу в соцсети сделал другой маститый телеведущий – Владимир Соловьев, который поддержал ироничное отношение журналистки к демонстрации силы в США. Позднее в своей программе "60 минут" Скабеева и ее супруг Евгений Попов еще раз поиздевались над Трампом, сообщив, что на парад в честь Дня независимости Америки вышла подержанная боевая техника, машины приехали без стволов, с облупившейся краской и со следами проступающей ржавчины.
Ох уж эти кремлевские голоса! Давно ли они, перекрикивая друг друга, убеждали нас, что Дональд Трамп - наилучший для России президент и самый комфортный зарубежный лидер для Владимира Путина?!
Трамп уже не "злой младенец"
Официальных российских пропагандистов, как бывало и прежде, подводит чутье. Или просто они вовремя не получают отмашки из Кремля. А европейские СМИ, которых никогда нельзя было заподозрить в любви к Трампу, что называется "ловят фишку". Вот, например, французская "Фигаро".
"На призыв президента откликнулись американцы со всей страны, - указывает газета. - "Это исторический момент, мы хотели стать его частью", - сказал Тим Робсон, бывший механик ВВС США из Северной Каролины в футболке с надписью "Go Trump!". На некотором расстоянии, около монумента Вашингтону - надувной шар, изображающий Трампа в виде злого младенца, он так и остался лежать на газоне по причине закрытия воздушного пространства. Во второй половине дня активисты из феминистской группы Code Pink раздавали свистки, чтобы заглушить речь Трампа, но без каких-либо слышимых результатов. Однако вечер закончился мирно и музыкально, с концертом в духе 50-х годов. Именно такую Америку Трамп обещал возродить".
Да что там "Фигаро"! Трампа в этот раз поддержал даже его в прошлом смертельный враг - газета "Вашингтон пост". Что только не писало о нем столичное издание, особенно в первые два года президенства Трампа. Он-де и умственно неполноценный, и нарцисс, и пошлый шоумен, и врун, каких свет не видел. Трампа вообще размазывали долгое время на всех возможных ток-шоу с участием известных ведущих и голливудских звезд. Особенно это удавалось актеру Алексу Болдуину, главному пародисту президента Соединенных Штатов: остекленевшие глаза, взбитая рыжая челка и рот все время бубликом.
Президент раздавил своих противников
Но в последние месяцы антитрамповские арии стали стихать. И вот что пишет в "Вашингтон пост" известный колумнист Марк Тиссен: "Трамп раздавил своих противников речью 4 июля. Истерика демократов по поводу выступления президента США в День независимости страны была самым глупым «заскоком» с момента его избрания".
Автор замечает, что решение Трампа произнести речь его критики сочли беспрецедентным, хотя он далеко не первый президент страны, который это сделал. В частности, речи в этот день произносили Гарри Трумэн, Джон Кеннеди, Рональд Рейган и другие. Выступление Трампа «подняло эту традицию на новую высоту».
Демократы жаловались, что Трамп политизирует День независимости. Но президент говорил о величии Соединенных Штатов, о борьбе за независимость, обеспечении равных прав для женщин и назвал многих великих американцев, в частности Мартина Лютера Кинга.
Также он заявил, что американцы установят свой флаг на Марсе, так как для них нет ничего невозможного. Миллионы обыкновенных американцев наверняка задавались вопросом, из-за чего накануне выступления Трампа была такая суета.
"Он произнес глубоко объединяющую речь, в которой отдал должное достижениям страны и мужеству ее мужчин и женщин, - пишет Тиссен. - С каждой минутой Трамп выглядел все более значительным, в то время как его критики казались мелочными и ничтожными".
Политики первого эшелона во всех странах со временем становятся более опытными и адекватными, если, конечно, они не начинают задумываться о вечном президентстве. Трамп не исключение и, похоже, большая часть американцев не просто привыкла к нему, но и приняла его в качестве лидера страны. А этот факт не могут не учитывать его визави по другую сторону Атлантики, будь то Россия или западноевропейские государства. Можно сказать и по-другому: в Америке сейчас нет другого политика, который мог бы бросить вызов Трампу на предстоящих в будущем году выборах, и это надо принять как данное.
У демократов нет кандидатов
Поразительно, но факт: с момента последней президентской кампании демократы так и не смогли найти человека, который мог бы соперничать с Трампом. Ставлю 9 против 10, что Трамп победит, если демократы выставят 77-летнего Джо Байдена, вице-президента при Обаме. Тот уже три десятилетия пытается возглавить страну, но все безуспешно. А на последних дебатах он вообще выглядел, как пожилой и смертельно усталый человек, которому будет не по силам одолеть изнурительный выборный марафон, многочисленные поездки по стране и напряженные дебаты.
Всего претендентов от партии Осла - около 20. Есть такие любопытные персонажи, как, например, бывший конгрессмен Бетто О'Рурк, который лично мне сильно напоминает актера-бузотера Алексея Панина - бывшему слуге американского народа точно бы нашлось место в "Жмурках" вместе с последним.
Есть Берни Сандерс, еще один ветеран от штата Вермонт, оплота американских левых, чье явление не на шутку испугало консервативных граждан США: неужели речь идет о том, что в их стране вскоре победит социализм?
Но и новых звезд политической арены Америки, таких как сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которая вызвала интерес нации своими колкими репликами на дебатах и бойцовским стилем, вряд ли можно считать серьезным соперниками Трампа. Америка еще не готова к тому, чтобы избрать президентом женщину, тем более цветную - у преобладающей белой консервативной ее части до сих пор не прошла изжога после восьми лет президентства Барака Обамы.
Возможно, поэтому упомянутый Берни Сандерс заявляет о своей готовности поддержать любого кандидата от своей партии, который смог бы победить Трампа.
Но демократы слабы еще и тем, что в своей непримиримости к Трампу они совершают одну ошибку за другой. Недавно конгрессмены от Демпартии в палате представителей Конгресса США пригласили к себе мусульманского имама Омара Сулеймана, который с трибуны Конгресса прочитал молитву.
В ней он призвал палестинцев к третьей интифаде и уничтожению Израиля, который он сравнил с нацистской Германией. И что, все члены Демократической партии молились вместе с ним? Вот уже действительно, как пишет один мой френд по фейсбуку, конгрессмены "потеряли берега", они хотят "уесть Трампа утром, днем и вечером и даже во время мусульманской молитвы".
Трампа, считает российская "Новая газета", не любит большая часть Америки (что я мог бы оспорить), но это не значит, что она готова голосовать, скажем, за Берни Сандерса с его социалистической повесткой. Или, если на то пошло, за любого кандидата демократов, который поддерживает идею выплаты репараций бывшим рабам, индейцам, потомкам бежавших от нацистов евреев, выходцам из России всех волн эмиграции.
Если так пойдет и дальше, Трампу не стоит вмешиваться в выборы, продолжает "Новая". А вот с этим я согласен полностью. Его оппоненты просто не пойдут голосовать, предоставив легкую победу президенту, которого они не любят, но которому пока не нашлось альтернативы.
Парадокс Америки 21 века. В 2020 году мы, возможно, увидим поединок между боксерами, в котором победа будет присуждена тому, кто оказался на ринге в отсутствие соперника.