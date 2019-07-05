Рейтинг Трампа бьет рекорды на фоне успехов в экономике

Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

Ранее за все время проведения опросов АВС и The Washington Post положительную оценку работе Трампа не давали более 42% респондентов.

По оценкам исследователей, рост популярности Трампа связан с тем, что его политику в экономической сфере респонденты по большей части считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса, отрицательную — 42%. Вместе с тем внешнюю политику президента США эффективной считают 40% опрошенных, неэффективной — 55%.

Респондентам также был задан вопрос, какого кандидата они поддержали бы, если бы президентские выборы «состоялись сегодня». Выбирать предлагалось между Трампом и одним из пяти политиков, имеющих сейчас наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Согласно приведенным результатам опроса, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Джо Байдена, он получил бы 55% голосов избирателей, а Трамп — 41%. Берни Сандерс победил бы Трампа, набрав 51% голосов, результат республиканца составил бы 45%. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен одержала бы победу над Трампом при соотношении 51% к 44% голосов. Для сенатора от Калифорнии Камалы Харрис и мэра города Саут-Бенд Пита Буттеджаджа результаты составили бы соответственно 51% — 43% и 48% — 44% в пользу демократов.