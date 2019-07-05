В Молдове ограбили крупнейший банк страны

В столице Молдовы Кишиневе неизвестные обокрали филиал крупнейшего коммерческого банка страны Moldova-Agrinindbank. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 30 млн леев (более 1,5 млн евро). Грабители проникли в здание через запасной вход со двора. В Генеральном инспекторате Молдовы сообщили Интерфаксу, что злоумышленники заранее изучили здание, у них было специальное оснащение. Им удалось отключить сигнализацию и все камеры видеонаблюдения, были вскрыты все двери.

"Из хранилища, где физические лица арендовали мини-сейфы для хранения ценных вещей, были вынесены деньги, документы, ценные вещи. Свидетелей ограбления нет, полиция начала расследование", - сообщили в инспекторате.

Клиентов банка, которые хранили ценные вещи в ячейках, уведомили об ограблении.