Мэр Аугсбурга: «Я буду рассказывать о Баку, когда вернусь домой»

43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО организована в Баку просто превосходно, сказал в эксклюзивном интервью «Вестнику Кавказа» мэр немецкого города Аугсбург Томас Вейтзел.

«Мы очень благодарны Азербайджану за гостеприимство, нас замечательно поддержали. И даже член азербайджанского комитета поддержал нашу заявку», - сказал Вейтзел, отметив, что Баку произвел на него глубокое впечатление.

«...Я буду рассказывать о городе, когда вернусь домой. О его климате, о его жителях, о его гостеприимстве. Просто невероятно все. И мы чувствуем, что нам здесь рады», - подчеркнул Вейтзел.

Мэр также отметил, что решение о внесении Аугсбурга в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО привлечет в город новых туристов: «Город был основан римлянами, в нем столько достопримечательностей. Мы надеемся, что это решение объединит всю культуру и историю...».