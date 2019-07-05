Грузинские самолеты совершили последние рейсы в Россию

Грузинские авиаперевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили сегодня последние рейсы в Россию перед временным закрытием воздушного сообщения между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

"Самолет вылетел по штатному расписанию. После этого рейса мы прекращаем полеты в Россию", - сказала PR-менеджер MyWay Airlines Тамар Кобулашвили, пишет РИА Новости.

Самолет MyWay Airlines совершил рейс в Москву из Тбилиси, а авиалайнер Georgian Airways – из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Кроме того, российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот" также готовятся к выполнению последних рейсов из Грузии.