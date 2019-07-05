В Венесуэле остановились крупнейшие НПЗ: нет света

Два венесуэльских нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon, расположенных на полуострове Парагуана в штате Фалькон на северо-западе страны, прекратили работу. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в нефтяной отрасли сообщает Reuters.

По данным собеседников агентства, это произошло из-за отключения в регионе электроэнергии. Сбой начался в субботу в 23:30 по местному времени (7:30 по Баку). С тех пор предприятия Amuay и Cardon остаются полностью обесточенными. В близлежащих населенных пунктах в регионе, по информации местных жителей в соцсетях, также нет электричества, пишет РБК.

Сколько времени потребуется на то, чтобы возобновить работу предприятий, неизвестно. В венесуэльской госнефтекомпании PDVSA информацию пока не комментировали.

Amuay и Cardon входят в нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana. Первый НПЗ издание Universal называло крупнейшим подобным предприятием в Венесуэле. Reuters, в свою очередь, характеризовало Cardon как второй по величине нефтеперерабатывающий завод в республике. Вместе они, уточняет агентство, за сутки перерабатывают 955 тыс. баррелей нефти.