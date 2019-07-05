Зеленский и Дональд Туск приехали в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск посетили новые позиции Вооруженных сил Украины на участке разведения возле Станицы Луганской в Донбассе, заявили в штабе операции Объединенных сил (ООС), передает Интерфакс.

Президент Украины и глава Евросовета пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

Со своей стороны, пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский вместе с Туском во время посещения станицы Луганской прошли последний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.