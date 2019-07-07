Саудиты отказались от Boeing 737 Max

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. От покупки воздушных судов этой модели в пользу европейских Airbus отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC News.

Контракт предполагал дальнейшую возможность покупки еще 20 самолетов. Сумма сделки оценивалась в $5,9 млрд, но сообщалось также, что саудовская авиакомпания получила скидку.

Отмечается, что на прошедшем в июне международном авиасалоне в Париже представители перевозчика заключили с Airbus договор о покупке нескольких десятков A320neo. Тогда о планах отказаться от Boeing 737 Max не сообщалось, отмечает Deutsche Welle.

Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет полностью состоять из самолетов Airbus, отмечают в компании.