Сборная США завоевала золото чемпионата мира по футболу среди женщин. В финале ЧМ-2019 во французском Лионе американские футболистки со счетом 2:0 победили соперниц из команды Нидерландов.

Лучшим игроком встречи и всего чемпионата признана форвард американской команды Меган Рапино, ставшая автором первого гола в финальном матче на 61-й минуте.

Бронзовым призером турнира стала команда Швеции, в матче за третье место победившая Англию (2:1).

Американские футболистки заняли первое место в группе F со сборными Швеции, Чили и Таиланда. На пути к финалу сборная США поочередно обыграла команды Испании, Франции и Англии с одинаковым счетом - 2:1.

Чемпионаты мира среди женщин проводятся с 1991 года. С учетом турнира во Франции прошло восемь чемпионатов: четыре из них выиграла сборная США, дважды чемпионом становилась Германия, по разу – Норвегия и Япония.