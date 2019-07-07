Глава спецслужб: Я пытался отговорить Назарбаева от отставки
Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был изначально против решения об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева.
В документальном фильме "Искусство быть лидером", посвященном первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Масимов рассказал, как пытался отговорить его от этого решения и что ответил ему первый президент страны, пишет Sputnik Казахстан.
По словам Масимова, он узнал о решении Назарбаева за день-два до 19 марта. "Я считал, что, может быть, этого делать не нужно, я считал, что, может быть, еще не настало время. Мой совет Нурсултану Абишевичу был: "Какой смысл сейчас принимать такое решение, может быть, не стоит торопиться, мандат истекает только в конце 2020 года". Нурсултан Абишевич мне сказал, что лучше уйти на один день раньше, чем на один день позже: "И я принимаю такое решение, и ты поймешь, господин помощник, что я прав. Все нужно делать в свое время, и все нужно делать вовремя", - приводит издание воспоминания Масимова.