После состоявшихся в прошлом месяце в Вашингтоне между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении переговоров по Карабах у некоторые пророссийские силы в Армении и определенные круги в самой России начали новые пропагандистские атаки на Пашиняна. Похоже, что активизация США и первое после длительного перерыва прямое их посредничество в переговорах по Карабах у вызывают раздражение России.

Как сообщает haqqin.az, в российских СМИ публикуются заявления о том, что США заключили тайную сделку с Пашиняном по «возврату Карабаха». А в последние дни российские интернет-источники растиражировали фейковое письмо генеральному секретарю НАТО от имени Пашиняна. В этом письме Пашинян якобы обещает, что ради установления тесных отношений между НАТО и Арменией готов в течение года вывести из Карабаха армянские войска.

И хотя Пашинян демонстрирует по карабахскому вопросу более жесткую и авантюрную позицию, в Армении оппозиционные ему силы всякий удобный раз «поднимают шум» по поводу планов премьер-министра «продать Карабах».

Статья в российской «Комсомольской правде» под заголовком «Американцы готовят меч, чтобы разрубить «карабахский узел» также посвящена этой теме.

Согласится ли премьер Армении со сценарием Вашингтона, согласующимся с новой концепцией США по «противодействию злонамеренному влиянию Кремля?» - задается вопросом газета.

В статье говорится о фейковом письме Пашиняна генсеку НАТО. Утверждается, что если бы это письмо было настоящим, то стало бы сенсацией года, и не только на пространстве СНГ. Якобы в этом письме премьер Армении обещает генсеку альянса, что ради сближения с НАТО за ближайший год выведет войска из Нагорного Карабаха и вернет территории под контроль Азербайджана.

Изначально было ясно, что письмо это было, по сути, частью того черного пиара против Пашиняна, который после переговоров в Вашингтоне инициировали российские круги. Однако газета, пытаясь запутать следы, утверждает, что письмо является делом рук американцев.

«Проанализировавшие письмо эксперты убеждены, что «ноги» этого «фейка» находятся за пределами страны. Можно предположить, что за провокацией стоят некоторые силы в Азербайджане. Но сейчас Баку вряд ли желает обострять отношения с Ереваном, а тем более начать новую войну. Потому что на территории Армении, являющейся членом ОДКБ, есть российская база, а Москва является гарантом суверенитета Еревана.

Зато совершенно точно есть одна сторона, которой нынешний неспешный процесс мирного урегулирования карабахского конфликта равносилен посыпанию соли на открытую рану. И ни для кого не секрет, что это США. Реализуя концепцию окружения России кольцом враждебных государств, Вашингтон пока не смог достичь желаемого с Беларусью – все остальное у него на западной границе РФ получилось – Польша, страны Балтии, теперь Украина… И пока не может добиться своих целей в пространстве от Черного моря до Каспия. Некоторая удача сопутствовала американцам в отношении Грузии. А вот с Арменией и Азербайджаном не получается.