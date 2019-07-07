США пригрозили Ирану новыми санкциями и изоляцией
Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его, пообещал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он написал в твиттере.
Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 июля 2019 г.
"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", - заявил Помпео.
Он также добавил, что вооруженный ядерным оружием Иран будет представлять собой огромную угрозу для всего мира.
Иран сегодня объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.