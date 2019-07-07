США пригрозили Ирану новыми санкциями и изоляцией

Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его, пообещал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он написал в твиттере.

"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", - заявил Помпео.

Он также добавил, что вооруженный ядерным оружием Иран будет представлять собой огромную угрозу для всего мира.

Иран сегодня объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.