Невиданная жара на Аляске: горят леса, гибнут птицы

Средняя температура для этого времени года в штате обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - чуть ниже 24ºC.

Американский штат Аляска пережил на этой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений - температура в Анкоридже превысила 32ºC. Окрестности крупнейшего города, в котором проживает 40% населения штата, затянуты дымом лесных пожаров, реки переполнены талой водой. Об этом пишет Русская служба BBC.

Началось все весной. Необычно теплый май, особенно в заполярной части самого северного американского штата, насторожил метеорологов и экологов. За ним последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь - июльский пик. Ученые связали с изменением климата массовую гибель птиц - местного вида тупиков, гнездящихся на берегах Берингова моря. В исследовании, опубликованном в конце мая, они пришли к выводу, что птицы погибли из-за недостатка пищи ввиду миграции планктона и рыбы из-за повышения температуры воды.

В июне на Аляске – сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров.

Американская метеослужба выпускает предупреждения и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, старикам и больным предлагает сидеть дома. Однако население штата радуется теплу.

Метеорологи предупреждают, что из-за резкого таяния ледников местные реки уже готовы выйти из берегов.