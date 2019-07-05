У Греции появился новый премьер
Новый премьер Греции Кириакос Мицотакис принесет присягу 8 июля в Президентском дворце. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.
Действующий премьер Алексис Ципрас уже поздравил Мицотакиса по телефону с победой на досрочных парламентских выборах.
Мицотакис руководит партией «Новая демократия». По предварительным данным, она набирает почти 40% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте.
Партия СИРИЗА Алексиса Ципраса пока может рассчитывать только на 86 мандатов. Подсчет голосов еще продолжается.