В Грузии назвали провокацией слова телеведущего в адрес руководства России

«В любом случае, это действие направлено против страны. Он позволил себе то, что не позволено Грузии», - заявила президент.

Власти Грузии осудили нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина, которая прозвучала в программе оппозиционного телеканала «Рустави 2». Как сообщает РИА Новости, президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника телеканала Георгия Габунии оскорбительным и провокационным.

Провокацией случившееся назвал и премьер-министр Мамука Бахтадзе, по словам которого, ведущий «Рустави 2» своими словами попытался внести дестабилизацию в стране.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он против истеричности и эпатажа. «На нашей стороне правда, и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу», - написал Саакашвили в Facebook.

Высказывания Габунии также резко осудили глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава МИД Михаил Джанелидзе.

В свою очередь гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что в целом согласен с позицией Габунии, поскольку он не может попасть на родину своих предков в Абхазии, сообщает издание «Грузия Online». При этом Гварамия признал, что высказать свою позицию сотрудник мог «в более приемлемой форме».

В начале программы P.S. на телеканале «Рустави 2» Габуния говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях.