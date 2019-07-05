Так получилось, что именно в день отдельных финалов в спортивной гимнастике корреспондент haqqin.az находился в Неаполе и, учитывая отсутствие азербайджанских журналистов на Универсиаде, не мог не воспользоваться шансом поздравить нашу спортсменку лично и задать ей несколько вопросов о ее выступлении.

Из-за отсутствия у меня аккредитации мы договорились встретиться с Мариной у входа в деревню атлетов, которая располагается в порту Неаполя. Беседовали мы под палящим солнцем, сойдясь во мнении, что не случайно Неаполь и Баку – города-побратимы.

«Впечатления самые лучшие. Рада, что после неудачи на Европейских играх в Минске смогла победить на Универсиаде», - говорит азербайджанская гимнастка, отвечая на мои поздравления.

Здесь уместно будет напомнить, что в последний день Евроигр Некрасова выступала в финале в опорном прыжке, куда пробилась со 2-го места в квалификации, а потому вполне могла рассчитывать на медаль. Но Марина и ее тренер Пржемислав Лис решили исполнить в финале более сложный прыжок. Увы, попытка завершилась падением и итоговым 6-м местом.

«На Европейских играх я, конечно же, рассчитывала на большее, - объясняет Марина Некрасова. - Но мы немного рискнули. Я прыгнула новый прыжок, и у меня не очень получилось. На Универсиаде же я выполняла те прыжки, которые прыгала на соревнованиях много раз. Тем не менее я упала в квалификации. Была очень расстроена, так как могла не попасть в финал. Но не я одна совершила падение, поэтому все же удалось выйти в финал с 6-го места благодаря высокой сложности моего прыжка. А уж в финале я свой шанс не упустила!