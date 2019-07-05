Как Азербайджан завоевал первое золото на Универсиаде haqqin.az из Неаполя; видео
В воскресенье сборная Азербайджана завоевала свое первое золото на Всемирной Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе. Награду высшей пробы нашей стране принесла гимнастка Марина Некрасова, занявшая 1-е место в финале в опорном прыжке.
Так получилось, что именно в день отдельных финалов в спортивной гимнастике корреспондент haqqin.az находился в Неаполе и, учитывая отсутствие азербайджанских журналистов на Универсиаде, не мог не воспользоваться шансом поздравить нашу спортсменку лично и задать ей несколько вопросов о ее выступлении.
Из-за отсутствия у меня аккредитации мы договорились встретиться с Мариной у входа в деревню атлетов, которая располагается в порту Неаполя. Беседовали мы под палящим солнцем, сойдясь во мнении, что не случайно Неаполь и Баку – города-побратимы.
«Впечатления самые лучшие. Рада, что после неудачи на Европейских играх в Минске смогла победить на Универсиаде», - говорит азербайджанская гимнастка, отвечая на мои поздравления.
Здесь уместно будет напомнить, что в последний день Евроигр Некрасова выступала в финале в опорном прыжке, куда пробилась со 2-го места в квалификации, а потому вполне могла рассчитывать на медаль. Но Марина и ее тренер Пржемислав Лис решили исполнить в финале более сложный прыжок. Увы, попытка завершилась падением и итоговым 6-м местом.
«На Европейских играх я, конечно же, рассчитывала на большее, - объясняет Марина Некрасова. - Но мы немного рискнули. Я прыгнула новый прыжок, и у меня не очень получилось. На Универсиаде же я выполняла те прыжки, которые прыгала на соревнованиях много раз. Тем не менее я упала в квалификации. Была очень расстроена, так как могла не попасть в финал. Но не я одна совершила падение, поэтому все же удалось выйти в финал с 6-го места благодаря высокой сложности моего прыжка. А уж в финале я свой шанс не упустила!
А что касается Евроигр, я чувствовала в себе силы, что могу рискнуть и сделать более сложный прыжок. Обсуждая с тренером, настаивала, что хочу попробовать. Я очень много выполняла его на тренировках, но никак не получалось выступить с этим прыжком на соревнованиях. На Евроиграх я была уверена в себе, но мне кажется, что в последний момент немного испугалась. Это мне в итоге и помешало».
По словам гимнастки, уровень соперниц на Универсиаде был выше, чем на Евроиграх. Отметим, что бронза и серебро в опорном прыжке достались спортсменкам из России Лилии Ахаимовой и Татьяне Набиевой.
«Девочка из России выполнила прыжок чуть сложнее, чем у меня, но немного ошиблась, поэтому я победила, - считает Некрасова. – На Универсиаде конкуренция выше, чем на Евроиграх, так как участвует весь мир. Но Евроигры масштабнее, потому что по уровню организации приближены к Олимпийским играм».
Для Марины это первая поездка в Италию – в страну, в которой она так давно хотела побывать.
«Накануне удалось выбраться в Рим, посетить Колизей. Сегодня планируем выйти в город, посмотреть Неаполь. Италия – это моя мечта. Я здесь впервые».
А по возвращении в Баку Некрасову ждет упорная подготовка к чемпионату мира в Штутгарте, на котором будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.
«Чемпионат мира пройдет в октябре. А до этого - тренировки, тренировки, тренировки…» - заключила победительница Универсиады.
Также стоит сообщить, что после шести дней Универсиады в активе Азербайджана золото, серебро и бронза. Две другие медали завоевали дзюдоисты. Серебро у Хидаята Гейдарова (73 кг), а бронзу сборная Азербайджана выиграла в командном турнире.
С тремя наградами Азербайджан занимает 16-е место в общекомандном зачете. В первой тройке Япония, США и Китай. Универсиада завершится 14 июля.