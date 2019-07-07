В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $65 за баррель 2 июля 2019 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% и по состоянию на вечер 8 июля составила $65,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

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Нефть стабильна в понедельник, трейдеры следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $64,23 за баррель, поднявшись на $0,93 (1,47%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,02 (0,03%) - до $57,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,17 (0,3%), до $57,51 за баррель.