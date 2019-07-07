Икрам Нур, автор haqqin.az 10:13

Как ожидается, сегодня в Турцию будет доставлена первая партия российских комплексов С-400. Не вызывает сомнений, что данное событие выведет интригу в американо-турецких отношениях на новый уровень, с самым непредсказуемым итогом. Иной политический сюжет закручивается так лихо, что становится похожим на квест - за каждым поворотом новая интрига, на каждом этапе сразу несколько сценариев развития событий.

Ярким подтверждением тому - российско-турецкий контракт по комплексам С-400. Сначала все ломали голову над тем, состоится ли он вообще. Затем - примет ли российская сторона требование Анкары передать вместе с четырьмя батареями еще и технологию производства. Сейчас эти вопросы отпали. Но началось бурное обсуждение того, каким будут ответные шаги США на состоявшуюся сделку, которая будет закрыта к ноябрю нынешнего года. Собственно, вариантов дальнейшего развития событий не так уж много. Всего три - негативный, позитивный и компромиссный. Причем шансы реализоваться у каждого из них примерно равны. Эрдоган свой выбор сделал - ответный ход за Трампом. Хотя более правильным будет говорить не о личной позиции американского президента, с ней как раз все достаточно ясно - виновником сделки по С-400 он считает администрацию Обамы, а с Анкарой серьезного и длительного конфликта не хочет, прекрасно понимая стратегическое значение Турции как союзника в регионе.

Скажу больше - если бы все зависело от Трампа, то конфликт из-за С-400 уже разрешился бы к взаимному удовлетворению сторон. Комплексы разместили бы в каком-нибудь укромном месте, без постановки на боевое дежурство. И использовали бы исключительно как учебное пособие, а также как источник технологий и инженерных решений для оборонно-промышленного комплекса Турции. А то и вообще, хранили бы их в третьей стране, Катаре, например, или Азербайджане, причем такие варианты в кулуарах американо-турецких консультаций по данной проблеме сторонами обсуждались. Проблема для всех, Трампа, Эрдогана, отношений между Турцией и США и так далее, вплоть до общей стабильности региона заключается в том, что американский президент в истории с С-400 и разрешении связанного с ней конфликта - несамостоятелен. И главный вопрос, выводящий нынешнюю интригу и делающий ее крайне драматичной для основных участников, заключается не в том, какое решение примет Трамп. А в том, сумеет ли он устоять перед давлением антитурецкого лобби. Которое сейчас настаивает на максимально жестких карательных мерах в отношении Анкары и жаждет мести Эрдогану. Причем я не стал бы с полной уверенностью утверждать, что эта жажда носит исключительно образный характер. «Эрдоган должен заплатить за эту сделку!», - такой лозунг дня звучит сегодня в коридорах власти в Вашингтоне. С ним носятся просаудовские, произраильские и много чьи еще «про» лоббисты. Этот лозунг весьма благожелательно воспринимают в некоторых высоких кабинетах Пентагона, разведывательного сообщества США, Госдепартамента и ряда входящих в американский военно-промышленный комплекс корпораций. Не говоря уже о том, что его разделяют на Капитолийском холме многие сенаторы и конгрессмены. Ситуация осложняется тем, что с большей частью перечисленных выше влиятельных игроков на американской политической арене у Трампа отношения, мягко говоря, достаточно сложные. И высока вероятность того, что они захотят сыграть свою, самостоятельную «турецкую партию», поставив нынешнего хозяина Белого дома перед свершившимся фактом. Или положив ему на стол умело составленную подборку фактов, на которые президент просто обязан будет жестко отреагировать, бывали, знаете ли, в истории США подобные прецеденты.