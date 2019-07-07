Узбекистан купит у России истребители Су-30СМ

"Узбекская сторона проинформировала Россию о заинтересованности в приобретении за счет выделения Россией государственного экспортного кредита сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ, средств наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочной аппаратуры, запасных частей, инструментов и принадлежностей, авиационных средств поражения, а также обучения летного и инженерно-технического состава", - сказал собеседник агентства.

Узбекистан проинформировал Россию о планах покупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и боеприпасов к ним, сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, в ближайшее время Узбекистан направит заявку на приобретение самолетов.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости подтвердили информацию, что "узбекская сторона выражает заинтересованность в приобретении истребителей Су-30СМ".

Об интересе Узбекистана к закупке Су-30СМ впервые сообщалось в 2017 году. С тех пор за рамки простого обсуждения вопрос не выходил.

Истребитель Су-30СМ разработан "ОКБ Сухого" и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе. Су-30СМ является последней модификацией российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".