Авиасообщение между Россией и Грузией окончательно прервано
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 1893, сегодня вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта, передает ТАСС.
Согласно этим данным, рейс приземлился в 04:51 мск.
Это последний рейс российской авиакомпании из Тбилиси, закрывающий полетную программу между Россией и Грузией.
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию 7 июля. Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, Nordavia.
20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.