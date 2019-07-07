В Гяндже будут собирать "КамАЗ"

"Внешнеторговая компания "КамАЗ" заключила с Гянджинским автомобильным заводом контракт на поставку машинокомплектов на сумму 400 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Минпромторга РФ, передает ТАСС.

"У нас успешно реализуется проект сборки автомобилей "КамАЗ", запущенный совместно с Гянджинским автомобильным заводом. В перспективе ОАО "КамАЗ" рассматривает возможность расширения собираемого в Азербайджане модельного ряда за счет бортовых тягачей Камаз-65117 и тяжелых самосвалов Камаз-6520", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.