Анар Багиров рассказал в Польше о защите персональных данных в Азербайджане

4-7 июля в польском Гданьске при организации Европейской ассоциации адвокатов и Региональной коллегии адвокатов Гданьска состоялась международная конференция на тему «Защита персональных данных: теория и практика».

Целью конференции является налаживание сотрудничества между адвокатами Восточной, Центральной Европы и других стран и развитие отношений.

В ходе конференции были заслушаны доклады о законодательной практике по защите персональных данных в России, Грузии, Украине, Молдове, Польше, Испании, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Стоит отметить, что Азербайджан на мероприятии был представлен председателем Коллегии адвокатов страны Анаром Багировым и его заместителем Парвизом Алекперовым. Анар Багиров выступил на мероприятии с презентацией на тему «Законодательные гарантии по защите персональных данных в Азербайджане».