Таджикские заключенные насмерть отравились хлебом

В Таджикистане от отравления хлебом скончались 14 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции страны.

Инцидент имел место 7 июля — 128 заключенных были этапированы из северных колоний в столичные исправительные учреждения. Во время одной из остановок между городами Худжанд и Душанбе 16 человек получили три буханки хлеба, которые разделили между собой. Их состояние ухудшилось уже через полчаса, среди симптомов называют тошноту, рвоту и головокружение.

Врачи успели спасти только троих заключенных, однако один из них скончался к утру. Состояние двоих выживших на данный момент оценивается как стабильное — врачи утверждают, что их здоровью ничего не угрожает. Остальные 114 заключенных добрались до места назначения без каких-либо происшествий. По факту отравления было возбуждено уголовное дело, образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Как отмечают в ГУИУН, дело находится на контроле у генпрокурора Таджикистана.

РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре отмечает, что у всех погибших заключенных была диагностирована сильная интоксикация организма. По одной из версий, хлеб мог быть заражен токсичным плесневым грибком вследствие несоблюдения режима его хранения при жаркой погоде.