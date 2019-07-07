Избивших азербайджанскую семью казаков выпустили на свободу

В Челябинской области Верхеуфалейский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве, жертвами которого стала семья выходцев из Азербайджана. Третьего фигуранта дела следствие отпустило под подписку о невыезде и надлежащем поведении, рассказали в прокуратуре города, пишет Znak.com.

По данным издания, под домашний арест суд отправил главу местной неофициальной казачьей общины «Хутор Волчья гора» Сергея Калинина и его сподвижника, ветерана боевых действий Ивана Спиридонова. Третий участник — Родион Калинин — отпущен под подписку, так как, по мнению следствия, принимал наименее активное участие в разборках. Следствие при этом продолжает настаивать на бытовом характере ссоры между Калининым и его друзьями и семьей из Азербайджана.

Как ранее сообщал Znak.com, на прошлой неделе подозреваемые в кафе избили 24-х летнего азербайджанца Ильгара Мусаева. Его заковали в наручники и били руками и нагайкой. Затем на следующий день на улице в центре города избили уже не только его, но также его отца Эминали Мусаева и родного брата Эльфата.